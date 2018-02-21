  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kocaeli'deki FETÖ davasında karar

Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan sanık, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kocaelideki FETÖ davasında karar

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan emekli emniyet müdürü tutuklu sanık Ahmet Can ile avukatı katıldı.

Savunma yapan Can, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock içerikleri temiz geldi. 19 aydır tutukluyum. Kaçma şüphem yok. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, Kocaeli, fetö
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