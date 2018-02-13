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Kocaeli'deki FETÖ davasında eski öğretmene hapis cezası

Kocaeli'deki FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kocaelideki FETÖ davasında eski öğretmene hapis cezası

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan, "mahrem abi" olduğu değerlendirilen tutuklu sanık eski öğretmen Ümit Kaplan ve avukatı Fatih Dişçi katıldı.

Sanık Kaplan, savunmasında, örgüt yöneticisi ve üyesi olmadığını belirterek, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını savundu.

Örgüte destek amaçlı Bank Asya'ya para da yatırmadığını ileri süren Kaplan, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Dişçi de müvekkil sanığın "ByLock" kullanmadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açılmışsa da istinat edilen eylemin, "silahlı terör örgütüne üyesi olma" suçunun unsurlarını oluşturduğu anlaşıldığından sanığı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, karar, hapis, fetö, dava
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