Kocaeli'deki FETÖ davasında eski 1. sınıf emniyet müdürüne hapis

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan emekli 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi tutuklu sanık Yakup Şahan ile avukatı katıldı.

Sanık Şahan, savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklunun halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığı, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.

Kaynak: AA