Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek, 6 kişi yaralandı.

Metin Güzel idaresindeki 37 EA 254 hafif ticari araç, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gebze gişeleri mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RFT 29 otomobille çarpıştı.

Daha sonra Yaşar Gündoğan kullandığı 43 FU 029 otomobille, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 PLZ 86 kamyonet ve Hasan Yılmaz idaresindeki 34 TL 1536 plakalı otobüsün de kazaya karışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar Yaşar Gündoğan, Sultan Gündoğan, 7 aylık Semanur Toplamış, Meral Toplamış, Hasan Yılmaz ve İlhan Çalışkan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.