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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Kocaelide zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de Anadolu Otoyolu Kartepe Sarımeşe mevkisinde, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 16 VT 152 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bir aracın yanması nedeniyle yavaşlayan Mürsel Ilgaz idaresindeki 06 YM 477 plakalı kamyonla çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen yolcu otobüsü ile başka bir tır da kazaya karıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonla yolcu otobüsü arasında sıkışan ticari araçtaki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Etiketler: Kocaeli'de zincirleme trafik kazası, kaza, trafik Kazası
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