Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İbrikdere mevkisi İstanbul istikametinde seyreden Yusuf Peltek idaresindeki 54 LK 644 plakalı çelik profil yüklü tır, Halil Turgut'un kullandığı 34 JG 5228 plakalı tırla çarpıştı.
Kazaya Muhammet Emin Uysal idaresindeki 78 DB 201 plakalı otomobil, Murat Demiroğlu yönetimindeki 54 TD 449 plakalı hafif ticari araç ve Fatih Aydın'ın kullandığı 01 EZK 45 plakalı tır da karıştı.
Kazada tırın şoför mahallinde sıkışan Peltek'i, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Peltek, daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat duran karayolunun İstanbul istikametindeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.