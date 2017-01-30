Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 ölü, 14 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

D-100 karayolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde, 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada bir otomobilde bulunan Fatih Can olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kaza nedeniyle İstanbul istikametinin ulaşıma kapandığı yolda uzun araç kuyruğu oluştu.