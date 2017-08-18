Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit, Körfez ve Başiskele ilçelerinde son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda, 5 kilo 317 gram esrar, 6,59 gram metamfetamin, 17 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, operasyon sırasında kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.