  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 31º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.519
    EURO 4.136
  • BIST 107202.43
    ALTIN 145.473
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de uyuşturucu madde kullanan, satan ve naklini yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kocaelide uyuşturucu operasyonları

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmit, Körfez ve Başiskele ilçelerinde son bir hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda, 5 kilo 317 gram esrar, 6,59 gram metamfetamin, 17 kök hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca ve 28 fişek ele geçirilirken, 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, operasyon sırasında kaçan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Kocaeli, uyuşturucu operasyonları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER