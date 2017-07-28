Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kilogram eroin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nce Anadolu otoyolunda şüphe üzerine takibe alınan kamyon durduruldu.

Aracın çekyat olarak tabir edilen yatağın taban kısmında bulunan süngerin altına gizlenen 21 paket halinde 23 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer bir operasyonda ise ekipler Anadolu otoyolunda durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, otobüsün arka kapısı yanında bulunan su dolabına gizlenen 6 paket halinde 3 kilogram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 otobüs şoförü ile muavin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.