Kocaeli'de trafik kazası: 10 yaralı

D-130 karayolundan İzmit yönüne giden Yıldırım Yasak'ın kullandığı 43 EF 851 plakalı otomobil, Yuvacık mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Erhan Doğucu yönetimindeki 34 HTH 99 plakalı panelvana çarptı.

Kazada, sürücü Yasak ile otomobildeki Filiz Yasak, Altın Yorulmaz, Umut Yorulmaz ve 2 çocuk, panelvanda bulunan çocuklar Bedir, Eyüp ve Ali ile babaanneleri Perihan Doğucu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaşları 2 ila 6 arasında değişen çocuklar ve diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.