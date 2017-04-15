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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Dilovası'nda kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Kocaelide trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefa Erkovan idaresindeki 34 VR 9757 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu Dilovası rampası İstanbul istikametinde aynı yönde ilerleyen Ali Akteke yönetimindeki 06 AV 9872 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 Afgan uyrukludan biri hayatını kaybetti.

Kamyonet içinde sıkışan sürücü Erkovan ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarılabildi.

Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erkovan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: Kocaeli, trafik Kazası
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