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Buradasınız : » » Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 66 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

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Kocaelide trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nargül Sokak'ta seyreden Adnan Güre’nin (66) kullandığı 41 US 056 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Güre ile torunu 5 yaşındaki Ayşe Derin Tırıs'ı otomobilden çıkardı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Adnan Güre, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan torunu ise hastanede müşahede altına alındı.

Etiketler: Kocaeli, trafik Kazası, kaza
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