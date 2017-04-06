Kocaeli'de terör operasyonu: 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde El Kaide terör örgütü üyelerinin kaldığı bir eve operasyon düzenledi.
Ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi ise Eskihisar'da yakalandı.
El Kaide terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.M. (41), Ü.T. (38) ve S.L. (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yurt dışına kaçmayı planladığı öğrenilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA