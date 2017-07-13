  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Kocaeli'de seyir halindeyken alev alan halk otobüsü yandı

Kocaeli'de seyir halindeyken alev alan halk otobüsü yandı

Seyir halindeyken alev alan otobüsteki 4 yolcu tahliye edilirken, yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

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Kocaelide seyir halindeyken alev alan halk otobüsü yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü yandı.

Alınan bilgiye göre, Malta Mahallesi Piotr Wilcynskl Bulvarı üzerinde 4 yolcusu ile seyreden Önder Üzülmez'in kullandığı 41 BR 203 plakalı halk otobüsü, Sarıcalar Sapağı mevkisinde yolcu indirmek üzere durdu.

Otobüsten inen yolcu, aracın arka kısmında yangını fark etmesi üzerine otobüs şoförünü uyardı.

Sürücü yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın tüm otobüse yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü ile yolcular olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Etiketler: Kocaeli, halk otobüsü, yangın
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