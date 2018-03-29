Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen 4 ve sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK üyesi olan K.O., Ş.T., İ.R.K. ve F.B. ile sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen, Ö.K., F.A., Z.E., Y.M., G.C., Ö.K., Ş.Y., olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA