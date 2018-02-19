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Buradasınız : » » Kocaeli’de park halindeki araçların aküsünü çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’de park halindeki araçların aküsünü çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçesinde park halindeki 95 aracın aküsü çalan hırsızlar yakalanırken, çalınan akülerin bir kısmı da ele geçirildi.

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Kocaelide park halindeki araçların aküsünü çalan hırsızlar yakalandı

Olay, Kocaeli’nin Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 35 yaşındaki A.Y. ve 18 yaşındaki N.E. isimli şahıslar, park halindeki 95 aracın aküsünü sökerek çaldılar. Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Geze İlçe Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan teknik incelemelerle sonucunda ekipler 95 aküyü çalan şahısların kimlikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda A.Y. ve N.E. Gebze’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanırken, çalınan akülerin bir kısmı Çayırova ilçesinde bir iş yerinde yakalandı.

Gözaltına alınan A.Y. ve N.E. Gebze Emniyeti’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: akü hırsızlığı
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