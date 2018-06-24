Kocaeli'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kemal Bozkurt yönetimindeki otomobil, Kayacık Mahallesi D-130 karayolu Ankara Evleri mevkisinde, park halindeki tıra çarptı.
Kazanın haber verilmesiyle olay yerine, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin sürücüsünü çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri çıkardı. Sürücü kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan eşi Betül Bozkurt ile 1 yaşındaki oğulları Alihan Bozkurt, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından anne Bozkurt Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne, Alihan Bozkurt ise Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Anne ve oğlunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Park halindeki tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA