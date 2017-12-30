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Kocaeli'de otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı

Kartepe ilçesindeki kazada otomobildeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.

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Kocaelide otomobil emniyet şeridindeki kamyonete çarptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kılıç'ın kullandığı 41 B 5442 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı mevkisinde bir tırın yol kenarında beklemesi üzerine kontrol için emniyet şeridinde duran görevlilerin bıraktığı karayollarına ait 41 PV 0978 plakalı kamyonete arkasından çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Fadime Ergün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki diğer kişiler sürücü İbrahim Kılıç, Zehra ve Hamide Kılıç ile Nasibe Taş ise yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen Fadime Ergün'ün cesedi, İzmit Asri Mezarlığı morguna gönderildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Kocaeli, otomobil, kamyonet, kaza
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