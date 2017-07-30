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Buradasınız : » » Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kocaelide otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi D-130 karayolunda İzmit istikametine giden Berkay Kısacık idaresindeki 10 R 2154 plakalı otomobil, Yeni Garajlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, Kısacık ile otomobildeki Furkan Şahbaz (24) ve Tarık Çelik, yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkardığı yaralıları, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Furkan Şahbaz, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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