Kocaeli'de minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Anaolu Otoyolu Kuzey Yanyol'dan Ankara yönüne giden Ahmet Yılmaz'ın kullandığı bir temizlik firmasında çalışan işçileri taşıyan 41 U 3929 plakalı minibüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) mevkisinde yağmur nedeniyle ıslak zeminde kaymaya başladı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçen minibüs, bu yönden gelen Fatih Kanbur'un kullandığı 41 VF 985 plakalı tırla çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Yılmaz ve 3 işçi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralı işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA