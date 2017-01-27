Kocaeli'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı personel ve araçların karla mücadelede görev aldığı kaydedildi.

Soğuk ve kar yağışlı hava için yapılan uyarının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin teyakkuza geçtiği ifade edilen açıklamada, ekiplerin kent merkezi ve yüksek kesimlerdeki mahallelerde yolları açtığı bildirildi.

Açıklamada, Toplu Taşıma Dairesine bağlı 50 kişilik ekibin de ulaşımın aksamaması için ana güzergahlarda çalışma yaptığına işaret edilerek, "Zabıta Dairesi Başkanlığının 150 personeli, 20 araçla hem trafik akışında aksama olmaması için çalışıyor hem de sokakta kalan ihtiyaç sahibi vatandaşları barınma merkezine götürüyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da karla mücadele eden ekiplere ihtiyaç halinde 145 personel ve 70 araçla destek sağlıyor." bilgisi aktarıldı.

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesine bağlı 400 personelin de vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kar temizliği yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, toplamda 179 personel ve 37 araçla çalışıyor. 22 mavi ambulans ve 127 personel, kar yağışına rağmen hasta nakil hizmeti veriyor. Barınma Merkezindeki 12 personel, merkezde kalan 55 vatandaşımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yardım ediyor. Gönül Kazan kapsamında 2 araçla 4 personel, 90 vatandaşımıza her gün yemek ulaştırıyor. Ayrıca 26 kişilik bir ekip, sosyal inceleme ve yardım, soba, ev eşyası ve gıda ihtiyaçlarının belirlenmesini takip ediyor. Sonuç olarak Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, Ulaşımpark A.Ş, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı 371 araç ve bin 658 personelle karla mücadele ediyor."