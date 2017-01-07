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Kocaeli'de kar beklentisi kurs ve sınavları erteletti

Kocaeli'de kar beklentisi bazı kurslar ve sınavları erteletti.

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Kocaelide kar beklentisi kurs ve sınavları erteletti

Kocaeli'de etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, yarın ve pazar günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte yoğun kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Bu nedenle, Kocaeli genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinde yarın ve pazar günü eğitim öğretime ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Kocaeli Üniversitesi de yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarını erteledi.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek yarıyıl sonu sınavlarının, 12-13 Ocak tarihlerinde yapılmak üzere ertelendiği ifade edildi. AA

Etiketler: Kocaeli, Kar yağışı, Milli Eğitim Bakanlığı
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