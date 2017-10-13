  • 13 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.636
    EURO 4.316
  • BIST 106477.42
    ALTIN 152.11
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kocaeli'de kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli'de kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı

Gebze'de kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 9 kişi suçüstü yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kocaelide kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavşanlı köyü Ballıkayalar mevkisinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonda kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen A.M, A.B.A, N.B, A.M, F.A, E.K, S.A, M.E.A. ve N.B'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüphelilerin kazdığı 9 metre derinliğindeki kuyu iş makinesiyle kapatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler: Kocaeli, Gebze, Kaçak kazı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER