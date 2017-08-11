Kocaeli'de inşaatta iş kazası: 2 ölü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halatı kopan inşaat asansörünün çarptığı 2 işçi, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'ndeki bir inşaatta 5. kata malzeme çıkaran asansör, halatının kopması üzerine 4. kattaki Yavuz Kahriman (45) ve Suriyeli Muhammed Nur El-Ahmed'e (16) çarptı.

Asansörün çarpmasıyla ağır yaralanarak yere düşen işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki özel hastanelere sevk edildi.

Kahriman ve El-Ahmed, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden işçilerin cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.