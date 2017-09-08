Kocaeli'de hırsızlık operasyonu

Kocaeli ve İstanbul'da kapılarının kilitleri kırılarak evlerden hırsızlık yapılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ö.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kocaeli ve İstanbul'da 6 evden hırsızlık yaptığı öne sürülen Ö.A'yı takibe alan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kartepe ilçesinde otomobiliyle trafikte seyreden şüpheliyi durdurarak gözaltına almıştı.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada, 4 bin lira ile hırsızlıkta kullanılmak üzere yapıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirilmişti. Zanlının gözaltına alınma anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı.