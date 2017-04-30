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Kocaeli'de haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları başladı

Kocaeli'de LPG tankerine personel taşıyan filikada çalıştığı öğrenilen ve olay sonrası kendisinden haber alınamayan Nail Demirci'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Kocaelide haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları başladı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerine personel taşıyan filikadaki yangının ardından hakkında kayıp başvurusu yapılan Nail Demirci'nin (41) bulunması için çalışma başlatıldı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Demirci'nin kardeşinin Tuzla Emniyet Müdürlüğüne giderek "Kardeşinin yanan teknede olduğu ve kendisinden haber alınamadığı" yönünde müracaatta bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin denizde, polis ekiplerinin de karada Demirci'yi arama çalışması başlattığını ifade eden Can, "Şahıs kayıp şu anki duruma göre. Dolayısıyla öldü mü, denizde mi kaldı, yoksa başka bir şekilde yaralı olarak bir yere mi gitti? Şu anda kayıp olarak işlem yapıyoruz ve arama yapıyoruz. Dünkü olayda yaralanan 9 kişi arasında Nail Demirci yok. Onun da teknede olduğu şu andaki bilgilere göre teyit ediliyor. Dolayısıyla bizim için kayıp durumunda. Biz gerekli inceleme ve araştırmayı hem denizde hem de karada yapıyoruz. Demirci'nin işçi olduğu ifade ediliyor. Gemiye personel taşıyan servis botundaymış. Ekipler, denizde dalgıçlar marifetiyle arama yaptı." diye konuştu.

İzmit Körfezi'nde dün LPG tankerine mürettebat taşıyan filikada başlayan ve geminin bir kısmına da sirayet eden yangında 9 kişi yaralanmıştı. AA

Etiketler: yanan lpg tankeri, nail demirci, Kocaeli, arama kurtarma çalışmaları
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