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Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kartepe ilçesinde elektronik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki hurda kağıt tesisine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kocaelide geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde elektronik atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve yanındaki hurda kağıt tesisine sıçrayan yangında maddi hasar meydana geldi.

Suadiye Çepni Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan elektronik atık geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tesistekilerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangın, hurda kağıt tesisine sıçradı.

Patlamaların da yaşandığı yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın maddi hasara yol açtı.

AA

Etiketler: Kocaeli, yangın, geri dönüşüm
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