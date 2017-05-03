Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli'deki emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevde olanların bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklaya göre, FETÖ/PDY'nin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen, aralarında meslekten ihraç edilen, açığa alınan ve görevdekilerin yer aldığı 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

Ekiplerin firari olan 7 kişiyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.