Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 28 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ise 27 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 muvazzaf asker gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA