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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

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Kocaelide FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda kriptolu mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı anlaşılan 26 kişi ile örgüt yöneticisi olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında iş adamı, özel okul öğretmeni, avukat ve gazetecinin de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. AA

Etiketler: Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli, fetö
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