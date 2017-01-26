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Kocaeli'de FETÖ soruşturması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "emniyet ağabeyi" olduğu ileri sürülen kişi tutuklandı.

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Kocaelide FETÖ soruşturması
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince örgütün kentteki "emniyet ağabeyi" olduğu iddia edilen H.A. gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AA
 
Etiketler: soruşturma, Kocaeli, fetö
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