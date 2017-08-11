  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaelide FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu sabah saatlerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Faaliyetlerin ilkinde örgütün kriptolu haberleşme aracı "ByLock" programını kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından hakkında yakalama kararı verilen 16 kişiden 11'i gözaltına alındı. Firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Diğer operasyon ise bir kısmı aktif çalışan, bir kısmı da önceden ihraç edilmiş ve şüpheli beyanlarıyla tespiti yapılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan 11 polis ve 4 emniyet müdürünün yakalanması için yapıldı.

Şüphelilerden 3 emniyet müdürü ile 8 polis memuru gözaltına alındı. Firari durumdaki 4 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Kocaeli, fetö, gözaltı, operasyon
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