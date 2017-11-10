  • 10 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.871
    EURO 4.509
  • BIST 108972.11
    ALTIN 159.868
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kocaelide FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 Kasım'da ByLock kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanmıştı.

Firari durumdaki 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, FETÖ operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER