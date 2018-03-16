Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddia edilen 8 kişiyle örgütle bağlantılı derneklerde yönetici veya üye olduğu değerlendirilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, farklı meslek gruplarından 13 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA