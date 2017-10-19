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Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde plastik ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırıldı.

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Kocaelide fabrika yangını

Kocaeli'de Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik ürünleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Fabrikanın bir bölümündeki komprasörden çıktığı iddia edilen yangına ilk müdahaleyi işçiler yaptı.

Yangın söndürme tüpleriyle işçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 7 işçi dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla İzmit Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri de fabrikada önlem aldı.

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