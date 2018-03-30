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Buradasınız : » » Kocaeli'de eski binbaşıya FETÖ'den hapis

Kocaeli'de eski binbaşıya FETÖ'den hapis

Kocaeli'deki FETÖ davasında tutuksuz yargılanan sanık eski binbaşıya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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Kocaelide eski binbaşıya FETÖden hapis

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan, daha önce meslekten ihraç edilen, eski Donanma Komutanlığı denizaltı filosu subayı binbaşı Ömer Faruk Peköz ve avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Peköz, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürerek, beraatini talep etti. 

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Peköz'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, hapis, FETÖ davası, fetö
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