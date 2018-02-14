Kocaeli'de emekli polis memuruna FETÖ'den hapis

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, emekli polis memuru tutuksuz sanık Selahattin Firar ve avukatı Sıdkı Ünsür katıldı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Firar, örgüte himmet toplamadığını, Bank Asya hesabındaki paranın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile ilgisinin bulunmadığını ve terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre, bu suçun unsurlarının oluşmadığını anlattı. Sanığın Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'ya çeşitli tarihlerde geliriyle orantılı olmayacak yüksek miktarlarda para yatırdığının tespit edildiğini belirten savcı, tanık ifadeleri de değerlendirildiğinde sanık Firar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Ünsür ise esas hakkındaki savunmasında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ilgili kararlarına atıfta bulunarak, "Dava konusu olayda bu şartların hiçbiri gerçekleşmemiştir. Müvekkilime, Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edilerek ve bir tanık beyanına dayandırılarak örgüt üyeliğinden ceza verilemez. Zaten tanık eski beyanlarından dönmüş, emniyetteki ifadelerini kabul etmemiştir ve suçlamaları geri almıştır. Müvekkilimin dosyada FETÖ üyesi olduğuna dair somut bir delil yoktur. Bu nedenle müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eski TÜBİTAK çalışanına hapis

Kocaeli'deki başka bir FETÖ davasında yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya, TÜBİTAK'ta mühendis olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Fatih Çakır ve avukatı Mehmet Gül katıldı.

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çakır, kod adı ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını, örgüte himmet toplamadığını, tanık ifadelerini kabul etmediğini ve terör örgütü üyesi olmadığını öne sürerek, beraatını ve tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılmışsa da dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Gül ise tanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu ileri sürdü.

Müvekkilinin "ByLock" kullanmadığını savunan Gül, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA