Kocaeli'de banka nakil aracı soyuldu

Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın para nakil aracında şoför olarak çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, şubedeki paraları 34 NP 9294 plakalı nakil aracına yükledi.

Şoför, kısa bir süre sonra aracı Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokağı üzerinde durdurdu.

Araçtaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren şoför, otomobille kendisine yardıma gelen şüpheli ile araçtaki güvenlik kamerasına sprey boya sıktıktan sonra, araçta bulunan kasadan bir miktar para alarak, kaçtı.

Güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik görevlisi sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, olay yeri ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulundu.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA