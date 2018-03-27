  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.982
    EURO 4.94
  • BIST 116196.54
    ALTIN 172.105
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kocaeli'de aranan 59 kişi yakalandı

Kocaeli'de aranan 59 kişi yakalandı

Kocaeli'nin 11 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 59 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kocaelide aranan 59 kişi yakalandı

22-24 Mart tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde, "çocuğun cinsel istismarı", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan şüphelilere operasyon düzenlendi. 

Asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, muhabere ve elektronik şube müdürlüklerinden 366 personelin yer aldığı 108 ekiple belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, adam öldürme, gasp, yağma, cinsel suçlar, mala karşı işlenen suçlar"dan aranan ve aralarında haklarında 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu belirtildi. Yurtdışında olduğu tespit edilen 5 kişiden 3'ü hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, Kocaeli, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER