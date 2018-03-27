Kocaeli'de aranan 59 kişi yakalandı

22-24 Mart tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez ilçelerinde, "çocuğun cinsel istismarı", "uyuşturucu ticareti yapmak", "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından aranan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, muhabere ve elektronik şube müdürlüklerinden 366 personelin yer aldığı 108 ekiple belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, adam öldürme, gasp, yağma, cinsel suçlar, mala karşı işlenen suçlar"dan aranan ve aralarında haklarında 15 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu 59 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu belirtildi. Yurtdışında olduğu tespit edilen 5 kişiden 3'ü hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

Kaynak: AA