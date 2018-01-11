Kocaeli'de 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Soruşturma kapsamında 4 Ocak'ta, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, aralarında 20'si muvazzaf olmak üzere 1 emekli albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2'si ihraç 8 yüzbaşı, 1'i ihraç 8 üsteğmen ve 2'si ihraç 6 teğmen olmak üzere toplam 26 asker hakkında gözaltına kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA