Kocaeli'de 8 bin 635 ortaokul öğrencisine afet eğitimi verildi

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında 4 yıl sürecek afet eğitim projesinin ikinci periyodu 47 ortaokula verilen eğitimlerle tamamlandı.

Projenin bu yıl uygulamaya geçildiği ifade edilen açıklamada, şubat ayında 10 ortaokulda 883 öğrenciye, mart ve nisan aylarında 47 ortaokulda 7 bin 752 öğrenciye afet eğitimi verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, başlatılan eğitim seferberliğiyle İzmit'te 57 okulda 8 bin 635 ortaokul öğrencisine afet farkındalığı kazandırıldığını ifade ederek, afet eğitim projesinin Kartepe, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde de uygulanacağını söyledi.

Kaynak: AA