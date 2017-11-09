Kocaeli'de 40 bin 761 dizüstü bilgisayar dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 23-26 Kasım'da 6. sınıf öğrencileriyle bilişim öğretmenlerine, 40 bin 761 dizüstü bilgisayar dağıtılacak.

Bilgisayar dağıtım töreninin, 23-26 Kasım'da Uluslararası Fuar Merkezi'nde yapılacağı ve Kocaeli Bilişim Fuarı bünyesinde düzenleneceği aktarılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde hem öğrenciler hem de bu yıl ilk kez bilişim öğretmenlerinin, gelişmiş teknolojiye sahip 40 bin 761 dizüstü bilgisayara kavuşacağı bildirildi.

Açıklamada, binlerce sanayi kuruluşu ve onlarca Organize Sanayi Bölgesi'ne ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, "bacasız sanayi" olarak adlandırılan bilişim teknolojisinin gelişimini desteklediği vurgulanarak, "Kocaeli, sanayi 1.0'dan sanayi 4.0'a giden yolda emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli'ye bu yolculuğunda Büyükşehir Belediyesi de ürettiği projelerle öncülük ediyor. Sanayinin başkenti Kocaeli, Gebze'de kurulacak Silikon Vadisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 8 yılda 219 bin 233 öğrenciye dağıttığı tablet bilgisayarlarla bilişim kentine dönüşüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bilgisayar dağıtım töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde"

Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl öğrencilerle beraber 257 bilişim öğretmenine de bilgisayar vereceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Kasım'da başlayacak dağıtım programıyla 12 ilçedeki tüm okullara, toplamda 40 bin 761 bilgisayar dağıtılacak. Bilgisayar dağıtım töreni ise 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bugünün anlamına uygun şekilde yapılacak. Saat 14.30'da başlayacak tören öncesinde çocuklar ilk olarak milyonlarca takipçisi olan youtuber Ruhi Çenet ile bir araya gelecek. Çocuklara youtuber olmanın püf noktalarını anlatacak olan Ruhi Çenet'in ardından bilgisayar dağıtım törenine geçilecek. Törende 12 ilçeden okulları temsilen 6. sınıf öğrencileri ve velilerinin yanı sıra bilişim öğretmenleri de yer alacak. Öğretmenler Günü'nün anlamına uygun olarak düzenlenen törende protokol tarafından öğrencilere ve bilişim öğretmenlerine dizüstü bilgisayarları verilecek. Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki törenin ardından alanda hazırlanan bölümde ilçelerden gelen okullara bilgisayarları teslim edilecek. Bu yıl ihaleyi kazanan Vestel firması tarafından hazırlanan dizüstü bilgisayarlarda teknolojinin tüm gelişmiş sistemleri yer alıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bilgisayarlar Türkçe F klavyeye sahip."