  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Kocaeli'de 229 bin kaçak oyuncak ele geçirildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 4,5 milyon lira değerinde 229 bin kaçak oyuncak ele geçirildi.

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Kocaelide 229 bin kaçak oyuncak ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri "emtia kaçakçılığına" yönelik ortak çalışmasında, 26 Nisan'da Başiskele'de bir adrese baskın düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan kaçak 229 bin 193 adet oyuncak elde edildi.

Olayla ilgili S.Ş. ve M.G. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı açıklandı. Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kocaeli, kaçak oyuncak
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