Kocaeli'de 1 yılda 3 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinin engellenmesi çalışmaları kapsamında güvenlik güçleri 29 Haziran 2017 - 5 Temmuz 2018 tarihleri arasında bin 115 operasyon düzenledi.

Operasyonlar neticesinde, 2 ton 57 kilo 7 gram eroin, 681 kilo 385 gram esrar, 3 kilo 714 gram sentetik kannabinoid, 164 gram kokain, 2 kilo 987 gram metamfetamin, 28 gram afyon sakızı, 10 bin 247 uyuşturucu hap, 20 bin 204 kök kenevir bitkisi ve 426 litre asetik anhidritin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 bin 990 şüpheliden 590'ı tutuklandı, 2 bin 261'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 bin 400 kişi serbest bırakıldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılması için çok yönlü çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, uyuşturucu ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla güvenlik birimlerinin gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Aksoy, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla da eğitim, istihdam ve topluma kazandırma noktasında önemli adımlar atıldığının altını çizerek, "Uyuşturucu Kocaeli'de iki boyutlu; Kocaeli içerisinde uyuşturucu kullananlar ile Kocaeli üzerinden transit geçiş yapmak isteyenler bulunuyor. Her iki yönde de güvenlik birimleri büyük bir hassasiyetle ve başarılı şekilde çalışmalarını yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

