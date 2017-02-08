  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kocaeli ve Sakarya'da FETÖ operasyonları

Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen FETÖ operasyonları kapsamında 14'ü akademisyen 24 kişi gözaltına alındı.

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Kocaeli ve Sakaryada FETÖ operasyonları

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilenler hakkında gözaltı kararı verildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, daha önce görevden uzaklaştırılan 3'ü kadın olmak üzere 10 öğretmen gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sakarya 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte düzenlenen operasyonda, aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 10'u akademisyen 14 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler: Kocaeli, sakarya, fetö operasyonları
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