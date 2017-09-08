Kocaeli ve Sakarya'da bin 480 ıhlamur fidanı dikildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) odun dışı orman ürünleri alanında çok ciddi projeler geliştirdiği bildirildi.

Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ithalatın önüne geçmek ve dünya pazarından daha fazla pay almak için büyük bir gayret gösterildiği belirtilen açıklamada, kış günlerinin vazgeçilmez çayı ıhlamurun ülkedeki ihtiyacının karşılanması ve ithalat yoluna gidilmemesi için çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

Ihlamurun ülke topraklarında yetişmesi için Kocaeli ve Sakarya'da bin 480 ıhlamur fidanının toprakla buluşturulmasıyla milli ekonomiye de katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, Sakarya'nın Geyve ilçesi Çınardibi Mahallesi'nde 30 dekar alanda 480, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kıncıllı Mahallesi'nde de 20 dekar alanda bin adet olmak üzere toplam bin 480 ıhlamur fidanı dikilerek, köylerde yaşayan 80 aileye yeni gelir kapısı oluşturulduğu aktarıldı.

"Vatandaşlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyoruz"

Açıklamada ifadelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak her zaman orman köylülerinin yanında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz ülke genelinde devlet ormancılığından millet ormancılığına geçerek odun dışı orman ürünleri üretimi ile vatandaşlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Sakarya'da da toprakla buluşturduğumuz ıhlamur fidanları ile 80 aileye yeni bir gelir kapısı açtık. Ayrıca bu tür projelerle dışarıdan ithal ettiğimiz ürünleri, kendi topraklarımızda üretmeyi ve milli ekonomiye de katkı sağlamayı hedefliyoruz."