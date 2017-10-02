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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 tutuklama

Kocaeli merkezli operasyonda, 8 muvazzaf teğmen ve astsubay tutuklandı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Kocaeli merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 8 muvazzaf teğmen ve astsubay tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Eylül'de Kocaeli, Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 muvazzaf teğmen ve astsubay, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından hakimliğe çıkarılan 8 şüpheli tutuklandı.

Gözaltındaki diğer 15 şüphelinin ise itirafçı olduğu ve çeşitli günlerde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 28'i muvazzaf asker olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alınmıştı, 29 Eylül'de Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen 7 muvazzaf astsubay tutuklanmıştı. AA

Etiketler: Kocaeli, fetö
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