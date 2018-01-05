Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bir muvazzaf yarbay ve teğmen yakalandı.

Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 21'e ulaştı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla, aralarında 20'si muvazzaf olmak üzere 1 emekli albay, 1 yarbay, 2 binbaşı, 2'si ihraç 8 yüzbaşı, 1'i ihraç 8 üsteğmen ve 2'si ihraç 6 teğmen olmak üzere toplam 26 asker hakkında gözaltına kararı verilmişti.

Bunun üzerine dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Muğla, Zonguldak, Afyonkarahisar, Konya, Samsun ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA