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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 20'si yakalandı.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY örgütünün TSK yapılanmasına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, örgüte üye oldukları gerekçesiyle muvazzaf 3 üsteğmen, 1 teğmen, 25 astsubay ve ihraç edilen 1 üsteğmen ile 1 araştırma görevlisi doktor olmak üzere 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Kahramanmaraş, Elazığ, Aksaray, Trabzon, Sinop, Bolu, Kırklareli, Ağrı ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca görev gereği gemide bulunan 10 şüphelinin, dönüşlerinde gözaltına alınmasına karar verildiği, meslekten ihraç edilen firari üsteğmeni yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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