Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Yozgat, Samsun, Hakkari, Malatya, Kayseri, Muğla ve Giresun'daki operasyonda gözaltına alınan 20'si muvazzaf asker, 21 şüpheliden 11 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, FETÖ/PDY'ye yönelik başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, 23'ü muvazzaf, 30 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.